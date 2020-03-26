Разумков про VIP-палати в Олександрівській лікарні: Рада таких доручень не давала

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Разумков про VIP-палати в Олександрівській лікарні: Рада таких доручень не давала

Керівництво Верховної Ради не давало жодних доручень щодо облаштування VIP-палат в Олександрівській лікарні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив спікер Ради Дмитро Разумков під час брифінгу 26 березня, який відбувся після зустрічі керівництва Верховної Ради, голів депутатських фракцій та представників Кабінету міністрів України.

"Я не знаю про це. Ми таких доручень не давали, не зверталися. Сподіватимемося, що якнайменше наших співгромадян будуть потрапляти в палати, а якщо, не дай бог, захворіють, то швидко видужувати", - сказав Разумков.

Нагадаємо, 25 березня Bihus.Info опублікував наказ київської влади, який був розісланий у столичні лікарні, про створення особливих умов для лікування від коронавірусу так званих VIP-пацієнтів.

Серед вимог: ізольовані палати площами не менше 13 кв. м, затемнені вікна, зручна комунікація з операційними та іншими відділеннями, наявність окремого резерву лікарських засобів та резервація окремих операційних.

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Коронавірус і карантин
лікарня карантин Разумков Дмитро COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+25 вальтер
Опять все врут кроме зеко манды Разумков о VIP-палатах в Александровской больнице: Рада таких поручений не давала - Цензор.НЕТ 6595
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26.03.2020 12:46
+14 Генрих Реалист
И как всегда...никто ничего...Но в реальности то ОНО есть! Мерзавцы чиничные. так кто же дал распоряжение??? Кличко на голубом глазу Лгал вчера что НЕТ ничего...а птом тупорылое оправдывалось когда документы и видео показали на всю страну.
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26.03.2020 12:47
+11 Oleg Mamont
да лучше уже без презедента, чем с таким.
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26.03.2020 12:48
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