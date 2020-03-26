12 прибулих учора з Польщі мешканців Дніпропетровщини не пройшли карантинний контроль, - облрада

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12 прибулих учора з Польщі мешканців Дніпропетровщини не пройшли карантинний контроль, - облрада

Учора в Україну потягом з Польщі прибули 600 осіб, з яких 22 з Дніпропетровської області.

Попри те, що на вокзалі їх очікували спеціальні мікроавтобуси, послугами такого трансферу скористалися лише 10 осіб. 12 осіб з незрозумілих причин не поїхали. Про це повідомила Дніпропетровська облрада, передає Цензор.НЕТ.

10 осіб доставили в Царичанську ЦРЛ, де вони проходять обстеження.

Обласна влада звернулася до жителів, нагадавши, що працює цілодобова гаряча лінія: 0800-500-474.

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"Нам необхідний контакт і дані про кожну людину, яка повертається з країн ЄС. Ми готові висилати за групами з кількох осіб транспорт і доставляти їх додому з проходженням всіх діагностичних процедур для того, аби мінімізувати проникнення в область вірусу", - наголошується у зверненні.

12 прибулих учора з Польщі мешканців Дніпропетровщини не пройшли карантинний контроль, - облрада 01

Коронавірус і карантин
Дніпропетровщина карантин евакуація COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+11 Ksenia VB
все по Зеленському...
і масок вже сказали не носити.
в мене таке враження, що вони навмисне організовують епідемію в країні, інакше їх знесе майдан вже восени.
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26.03.2020 12:50
+4 Дмитрий Линник fd897eaf
Люди везде одинаковые. Каждый из таких "хитрых" как в новости думает 1.Я особенный и не подхвачу заразу 2. В больнице меня заразят, лучше сам дома пересижу это же не страшнее гриппа. и.т.д.
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26.03.2020 12:58
+4 Гыг с Вами
чему радуемся?шо 73% не умнеют?
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26.03.2020 12:59
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