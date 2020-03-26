Перший випадок зараження коронавірусом виявлено на Чернігівщині

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Перший випадок зараження коронавірусом виявлено на Чернігівщині

Експрес-тест показав позитивний результат на інфікування коронавірусом COVID-19 у чоловіка з ознаками вірусної пневмонії, госпіталізованого до Борзнянської районної лікарні Чернігівської області.

Про це повідомив голова Чернігівської облдержадміністрації Андрій Прокопенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Експрес-тест показав позитивний результат на наявність COVID-2019. Пацієнт поміщений до окремого боксу інфекційного відділення Борзнянської ЦРЛ. Перебуває під постійним наглядом лікарів, які діють відповідно до протоколів МОЗ", - написав глава ОДА у фейсбуці в четвер вдень.

При цьому Прокопенко підкреслив, що лікарня забезпечена необхідною кількістю засобів захисту лікарів та засобами для дезінфекції і нині відпрацьовуються контакти хворого для поміщення на 14-денну самоізоляцію.

"Для підтвердження або спростування діагнозу матеріали направлені на ПЛР-тестування в референс-лабораторії", - додав глава ОДА.

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Як повідомлялося, станом на 10:00 четверга, 26 березня, в Україні було 156 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав і вже виписаний з лікарні.

При цьому в Чернігівській області підтверджених випадків зараження коронавірусом не було.

Перший випадок зараження коронавірусом виявлено на Чернігівщині 01

Коронавірус і карантин
вірус карантин Чернігівщина COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+4 Гундяй Крестовоздвиженский
і не те дивує, що на Чернігівщині з'явився коронавірус, а те, що виявили
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26.03.2020 13:04
+3 Гундяй Крестовоздвиженский
якщо поодинці, то чому б і ні?
а от, коли вони збираються докупи, щоб обговорити, хто наркоман, а хто повія - ото біда
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26.03.2020 13:09
+2 Підлога Маккартні
Нужно больше украинцев вернуть из-за границы бо шота медленно коронавирус развивается в Украине!!! Первый случай заражения коронавирусом выявлен на Черниговщине - Цензор.НЕТ 426
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26.03.2020 13:05
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