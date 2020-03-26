Водії, екіпажі та обслуговуючий персонал під час перетину кордону не мають підписувати згоду на самоізоляцію, - Мінінфраструктури

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Водії, екіпажі та обслуговуючий персонал під час перетину кордону не мають підписувати згоду на самоізоляцію, - Мінінфраструктури

Водії та обслуговуючий персонал транспортних засобів, члени екіпажів повітряних, морських і річкових суден, члени поїзних і локомотивних бригад, які перетинають державний кордон, не повинні підписувати інформовану згоду на самоізоляцію.

Про це повідомляється на сайті міністерства інфраструктури України, передає Цензор.НЕТ.

"Відповідно до затверджених 24 березня 2020 року МОЗ України змін до постанови Головного державного санітарного лікаря України №2 від 21.03.2020 року "Про запобігання подальшого занесення на територію України випадків коронавірусної хвороби (COVID-19)" водії та обслуговуючий персонал транспортних засобів, члени екіпажів повітряних, морських ті річкових суден, члени поїзних і локомотивних бригад, які перетинають державний кордон, не підписують інформовану згоду на самоізоляцію", - йдеться в повідомленні.

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Також в повідомленні зазначається, що роботодавець має забезпечити кожного свого співробітника індивідуальними засобами захисту.

Коронавірус і карантин
кордон карантин Мінінфраструктури COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+4 Дмитрий Линник fd897eaf
А они что имунны ко всем заболеваниям?
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26.03.2020 13:08
+1 NavigatorUR
.. а может Вы...здоровенький и сильненький завтра сядете в кабину Боинга или локомотива..???
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26.03.2020 13:11
+1 wake up-UA
До речі - доблесна влада чомусь не роз'яснює просту річ - самоізоляція це не зовсім просте перебування вдома. Потрібно дотримуватися також певних процедур, якщо людина проживає в помешканні не одна... Водители, экипажи и обслуживающий персонал при пересечении границы не должны подписывать согласие на самоизоляцию, - Мининфраструктуры - Цензор.НЕТ 1202
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26.03.2020 13:12
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