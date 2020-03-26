Водії, екіпажі та обслуговуючий персонал під час перетину кордону не мають підписувати згоду на самоізоляцію, - Мінінфраструктури

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Водії та обслуговуючий персонал транспортних засобів, члени екіпажів повітряних, морських і річкових суден, члени поїзних і локомотивних бригад, які перетинають державний кордон, не повинні підписувати інформовану згоду на самоізоляцію.

Про це повідомляється на сайті міністерства інфраструктури України, передає Цензор.НЕТ.

"Відповідно до затверджених 24 березня 2020 року МОЗ України змін до постанови Головного державного санітарного лікаря України №2 від 21.03.2020 року "Про запобігання подальшого занесення на територію України випадків коронавірусної хвороби (COVID-19)" водії та обслуговуючий персонал транспортних засобів, члени екіпажів повітряних, морських ті річкових суден, члени поїзних і локомотивних бригад, які перетинають державний кордон, не підписують інформовану згоду на самоізоляцію", - йдеться в повідомленні.

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Також в повідомленні зазначається, що роботодавець має забезпечити кожного свого співробітника індивідуальними засобами захисту.