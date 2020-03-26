Кличко: Втрати бюджету для Києва під час боротьби з коронавірусом уже сягають 1 млрд грн

Про це заявив Кличко під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, потрібно внести корективи в бюджет, перенаправити більше коштів на медичну галузь.
"Також зазначу, що сьогодні ми скликали позачергове засідання Київради, щоб переглянути кошторис міста з урахуванням витрат на боротьбу з коронавірусом. Нам потрібно внести корективи в бюджет, перенаправити більше коштів на медичну галузь. За попередніми розрахунками, втрати для столиці вже сягають 1 млрд гривень", - заявив Кличко.
И экономика упадёт ещё больше...
Чем больше истерии, тем быстрее попадание в каменный век... И про экономику вообще можно забыть...
закрывайте не только метро и транспорт и мелкий бизнес, но и заводы, фабрики, преприятия, итд... и уж тогда победите коронововирус, ага...
Справка, ни в одной стране мира не закрыто метро, в связи с короновисрусом... Кроме Украины.