Кличко: Втрати бюджету для Києва під час боротьби з коронавірусом уже сягають 1 млрд грн

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Кличко: Втрати бюджету для Києва під час боротьби з коронавірусом уже сягають 1 млрд грн

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що за попередніми розрахунками, втрати бюджету для Києва під час боротьби з коронавірусом уже сягають 1 млрд грн.

Про це заявив Кличко під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, потрібно внести корективи в бюджет, перенаправити більше коштів на медичну галузь.

"Також зазначу, що сьогодні ми скликали позачергове засідання Київради, щоб переглянути кошторис міста з урахуванням витрат на боротьбу з коронавірусом. Нам потрібно внести корективи в бюджет, перенаправити більше коштів на медичну галузь. За попередніми розрахунками, втрати для столиці вже сягають 1 млрд гривень", - заявив Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комунальники регулярно здійснюють дезінфекцію понад 11 тис. багатоквартирних будинків у Києві, - Кличко

Коронавірус і карантин
бюджет карантин Кличко COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+4 Goldman Sachs
Дебил осилил слово «бюджет»???
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26.03.2020 13:09
+4 Генрих Реалист
А сколько потери за правление Кличко и подельников за 6 лет???
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26.03.2020 13:10
+4 Василь Грім
главное побольше ада, побольше истерии и идиотских мер вокруг короновируса...
И экономика упадёт ещё больше...
Чем больше истерии, тем быстрее попадание в каменный век... И про экономику вообще можно забыть...
закрывайте не только метро и транспорт и мелкий бизнес, но и заводы, фабрики, преприятия, итд... и уж тогда победите коронововирус, ага...
Справка, ни в одной стране мира не закрыто метро, в связи с короновисрусом... Кроме Украины.
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26.03.2020 13:11
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