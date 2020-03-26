Кличко: Втрати бюджету для Києва під час боротьби з коронавірусом уже сягають 1 млрд грн

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Мер Києва Віталій Кличко заявив, що за попередніми розрахунками, втрати бюджету для Києва під час боротьби з коронавірусом уже сягають 1 млрд грн.

Про це заявив Кличко під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, потрібно внести корективи в бюджет, перенаправити більше коштів на медичну галузь.

"Також зазначу, що сьогодні ми скликали позачергове засідання Київради, щоб переглянути кошторис міста з урахуванням витрат на боротьбу з коронавірусом. Нам потрібно внести корективи в бюджет, перенаправити більше коштів на медичну галузь. За попередніми розрахунками, втрати для столиці вже сягають 1 млрд гривень", - заявив Кличко.

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