Від початку доби ворог випустив 51 міну зі 120- і 82-мм мінометів по захисниках Павлополя, втрат немає, - Міноборони

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Від початку поточної доби, 26 березня, російсько-окупаційні війська вчергове свідомо порушували Мінські угоди, здійснивши 2 мінометні обстріли по захисниках України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Із 5:30 ранку, протягом більш ніж години, у напрямку від окупованого села Шевченко ворог випустив 51 міну калібру 120 і 82 мм по наших захисниках Павлополя.

Після 11:10 з міномета калібру 82 мм окупанти випустили 5 мін по позиціях наших захисників Луганського. Ворожий обстріл вівся у напрямку від окупованого села Нижнє Лозове", - йдеться в повідомленні.

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У відомстві повідомили, що бойових втрат унаслідок обстрілу з боку російсько-окупаційних військ серед українських захисників немає.