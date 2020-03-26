Законопроєкт про проведення онлайн-засідань Ради доволі дискусійний, його поки що не розглядатимуть, - Разумков

372

Законопроєкт про можливість проведення пленарних засідань парламенту в режимі відеоконференції є "доволі дискусійним", тому поки невідомо, чи буде він виноситися на розгляд депутатів на позачерговому засіданні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це голова Верховної Ради Дмитро Разумков сказав у коментарі журналістам після наради за участю прем'єр-міністра, представників уряду, керівництва парламенту і фракцій.

Разумков нагадав, що відповідний законопроєкт зареєстровано у ВР, але його ще не розглядав профільний комітет.

Він висловив сумнів у тому, що парламент розглядатиме ці ініціативу.

"Ця позиція доволі дискусійна. Тому єдиного розуміння - буде він внесений або внесений в такому варіанті, або, можливо, альтернативному, на розгляд Верховної Ради на позачерговому засіданні, поки що немає", - сказав Разумков.

Нагадаємо, раніше нардепка від "Європейської Солідарності" Ірина Геращенко повідомила, що погоджувальна рада депутатських фракцій і груп Верховної Ради відбувалася в онлайн-режимі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков про VIP-палати в Олександрівській лікарні: Рада таких доручень не давала