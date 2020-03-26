Для профілактики і лікування COVID-19 немає препаратів, реклама таких - обман, - Держпродспоживслужба

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Для профілактики і лікування COVID-19 немає препаратів, реклама таких - обман, - Держпродспоживслужба

В Україні не зареєстрований жоден лікарський засіб, який має відповідні показання до застосування як лікування / профілактики коронавірусу COVID-19, відповідно реклама засобів з нібито подібними властивостями є незаконною.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів, інформує Цензор.НЕТ.

"Звертаємо увагу, що наразі в Україні не зареєстровано жодного лікарського засобу, який має відповідні показання до застосування як лікування/профілактики проти коронавірусу COVID-19. Тому інформація для споживачів реклами про можливість придбання лікарських засобів, що мають лікувальну/профілактичну дію на коронавірус – наразі є незаконною, недобросовісною рекламою, вводить/може ввести в оману споживачів реклами. Завдати шкоди особам, державі та суспільству внаслідок неточності, недостовірності, перебільшення", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що в Держпродспоживслужбу останнім часом стали надходити звернення громадян про розповсюдження реклами лікарських засобів, які нібито мають лікувально-профілактичні властивості щодо захворювання COVID-19. Тому відомство підкреслює, що в разі встановлення фактів розповсюдження такої реклами до порушників будуть вжиті заходи, передбачені статтями 26, 27 Закону України "Про рекламу" та Порядком накладення штрафів за порушення законодавства про рекламу. Підкреслюється, що, згідно зі статтею 10 Закону України "Про рекламу", недобросовісна реклама заборонена.

Держпродспоживслужба пропонує в разі виявлення подібної реклами звертатися до відомства і його територіальні органи.

Коронавірус і карантин
вірус карантин ліки Дежржпродспоживслужба COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+2 Маркиз
Так вот оно что

Для профилактики и лечения COVID-19 нет препаратов, реклама подобных - обман, - Госпродпотребслужба - Цензор.НЕТ 4792
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26.03.2020 14:02
+2 Олександр Рем
Заметьте красоту игры: - В Украине не зарегистрировано ни одно лекарственное средство, которое имеет соответствующие показания к применению в качестве лечения/профилактики коронавируса COVID-19,Источник: https://censor.net.ua/n3184530
Так их нет во всем мире? Или не зарегистрировано в Украине?
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26.03.2020 14:06
+2 Татьяна Лайф
Хочу вам назвать одно лекарство. Сидите, блин, дома!!!

Не суйтесь в транспорт, не бейте водителей трамваев за то, что они выполняют распоряжения, правильные распоряжения, властей, а просто СИДИТЕ ДОМА! Не притесь на море, не делайте шашлыки с детьми, не вылизывайте иконы в церквях.

Пожалейте врачей наших, которые ни хрена не защищены , и скоро сами станут самыми большими источниками заражения.
Говорю вам всем это потому, что люблю Украину, не хочу полные морги и вычеркивания телефонов из списка.
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26.03.2020 14:19
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