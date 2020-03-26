Жодних VIP-палат бути не може, а з охороною будуть лише для ув'язнених, - Шмигаль

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Жодних VIP-палат бути не може, а з охороною будуть лише для ув'язнених, - Шмигаль

Уряд не давав жодних вказівок про облаштування особливих VIP-палат для чиновників.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"Звертаюся до представників місцевої влади, у підпорядкуванні яких перебувають комунальні медичні заклади. Закликаю, щоби всі відповідальні органи на місцях перевірили інформацію щодо виділення окремих палат і прозвітували", - написав він у своєму Telegram-каналі.

На думку прем'єра, ніяких VIP-палат для чиновників бути не може, а палати з місцями, обладнаними для охорони, мають бути лише для осіб, які прибувають із закладів пенітенціарної системи.

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Нагадаємо, 25 березня Bihus.Info опублікував наказ київської влади, який був розісланий у столичні лікарні, про створення особливих умов для лікування від коронавірусу так званих VIP-пацієнтів.

Серед вимог: ізольовані палати площами не менше 13 кв. м, затемнені вікна, зручна комунікація з операційними та іншими відділеннями, наявність окремого резерву лікарських засобів та резервація окремих операційних.

Коронавірус і карантин
лікарня карантин Денис Шмигаль COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+29 wake up-UA
0-1Maks Kolorto Никаких VIP-палат быть не может, а охраняемые будут только для заключенных, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9519

Никаких VIP-палат быть не может, а охраняемые будут только для заключенных, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9723
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26.03.2020 14:19
+18 olele
Володимир Ар'єв

Для СН з найвищими посадами і держохороною готують спеціалізовані палати, серед інших, також і в ДИТЯЧИХ лікарнях!
Дитяча клінічна Києва номер 7 і Київський міський центр дитячої нейрохірургії в списку!
Це і є мародерство, пане Зеленський, коли у дітей забирати.
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26.03.2020 14:19
+17 18c49ed2
Тупая попытка съехать с темы после волны народного гнева. "Я не я и хата не моя".

Никаких VIP-палат быть не может, а охраняемые будут только для заключенных, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3505
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26.03.2020 14:20
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