Жодних VIP-палат бути не може, а з охороною будуть лише для ув'язнених, - Шмигаль

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.
"Звертаюся до представників місцевої влади, у підпорядкуванні яких перебувають комунальні медичні заклади. Закликаю, щоби всі відповідальні органи на місцях перевірили інформацію щодо виділення окремих палат і прозвітували", - написав він у своєму Telegram-каналі.
На думку прем'єра, ніяких VIP-палат для чиновників бути не може, а палати з місцями, обладнаними для охорони, мають бути лише для осіб, які прибувають із закладів пенітенціарної системи.
Нагадаємо, 25 березня Bihus.Info опублікував наказ київської влади, який був розісланий у столичні лікарні, про створення особливих умов для лікування від коронавірусу так званих VIP-пацієнтів.
Серед вимог: ізольовані палати площами не менше 13 кв. м, затемнені вікна, зручна комунікація з операційними та іншими відділеннями, наявність окремого резерву лікарських засобів та резервація окремих операційних.
Для СН з найвищими посадами і держохороною готують спеціалізовані палати, серед інших, також і в ДИТЯЧИХ лікарнях!
Дитяча клінічна Києва номер 7 і Київський міський центр дитячої нейрохірургії в списку!
Це і є мародерство, пане Зеленський, коли у дітей забирати.