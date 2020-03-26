У межах карантинних заходів наряди Військової служби правопорядку патрулюють населені пункти і гарнізони, - медсили ЗСУ

612

У межах карантинних заходів в Україні через коронавірус COVID-19 і введення режиму надзвичайної ситуації на всій території країни в населених пунктах і військових гарнізонах вийшли на патрулювання наряди Військової служби правопорядку

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомили в Командуванні медичних сил Збройних сил України.

"У межах проведення обмежувально-карантинних заходів, для підтримки громадської безпеки та порядку, з 22 березня в населених пунктах і військових гарнізонах вийшли на патрулювання наряди Військової служби правопорядку, які взаємодіють з правоохоронними органами держави", - сказав у четвер начальник санітарно-епідеміологічного управління командування сил ЗСУ (головний держсанлікар Міноборони) підполковник медичної служби Сергій Моргун.

Він також поінформував, що за рішенням міністра оборони України Андрія Тарана при Міноборони розгорнуто Центр координації та взаємодії державних органів влади з військовим командуванням.

Також читайте: Частину відділень медзакладів ЗСУ перепрофільовано в інфекційні, - Міноборони

"Аналогічні центри створено в Генеральному штабі, видах і окремих родах військ (сил) Збройних сил України", - додав Моргун.

Говорячи про ситуацію у військах, він підкреслив, що станом на 26 березня не зафіксовано випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу, викликану коронавірусом COVID-19, серед чинних військовослужбовців ЗСУ.

"На ізоляції перебуває 145 осіб. Кількість особового складу, у яких закінчується термін ізоляції в найближчі 5 діб, становить 48 осіб", - поінформував Моргун.