Кабмін ліквідував два держагентства, створених при Гончаруку

3084

Кабінет міністрів ліквідував Державне агентство спорту і Державне агентство розвитку молоді і громадянського суспільства, які утворили 4 грудня 2019 року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в постанові уряду від 25 березня, опублікованому на Урядовому порталі.

"Кабінет міністрів України постановляє: 1. Ліквідувати Державне агентство спорту і Державне агентство розвитку молоді і громадянського суспільства. 2. Встановити, що строк заявлення кредиторами своїх вимог становить один місяць", - йдеться в документі.

Також уряд постановив утворити комісії з ліквідації цих агентств. Главою двох комісій з ліквідації затвердили директора департаменту економіки та фінансів у сфері спорту Міністерства культури, молоді і спорту Юрія Музику.

Голові комісії доручено затвердити їхній персональний склад і "забезпечити здійснення заходів, пов'язаних з ліквідацією". Також глава має поінформувати уряд у двомісячний термін про результати проведеної роботи.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У конкурсі на посаду глави Держагентства спорту переміг Левчук, - Бородянський. ФОТО

Ці агентства 4 грудня 2019 року утворив уряд на чолі з Олексієм Гончаруком разом із п'ятьма іншими агентствами. Йдеться про низку центральних органів виконавчої влади у сферах культури, молоді та спорту в межах бюджету об'єднаного Міністерства культури, молоді і спорту.