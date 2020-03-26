Хворим на COVID-19, у яких немає декларації з лікарем, надаватимуть медичну допомогу, - Кличко

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Мер Києва Віталій Кличко запевняє, що медики нададуть допомогу всім інфікованим коронавірусом незалежно від того, підписано декларацію із сімейним лікарем чи ні.

Про це він заявив на брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Пацієнти, які не підписали декларацію з лікарем, все одно повинні отримати медичну допомогу терапевта, педіатра або сімейного лікаря за місцем проживання. Велика перевага у тих, хто підписав декларацію (із сімейним лікарем. – Ред.), зокрема право на безкоштовні аналізи, бо кошти за це держава перераховує за програмою "Гроші ідуть за пацієнтом", - сказав Кличко.

Також, за його словами, ті хто підписали декларацію із лікарем, можуть отримати ліки в рамках програми, яку фінансує місто.

"Якщо ви не підписали декларацію, а захворіли і звернулися зі скаргою на високу температуру, тиск, сильний біль, то лікар вас огляне, проконсультує, зробить тест та призначить лікування, у разі необхідності направить до одного з семи визначених лікувальних центрів", - зауважив мер столиці.

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Коронавірус і карантин
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Топ коментарі
+4 Василь Грім
У власти истерика... Уже все поняли, что нынешняя власть это гавно.
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26.03.2020 14:33
+4 Bogdan_
Больным COVID-19, у которых нет декларации с врачом, будут оказывать медпомощь, - Кличко - Цензор.НЕТ 5562
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26.03.2020 14:34
+3 Александр Иванов 29ff5b68
нет пусть больные идут пешком через весь город и подписывают декларацию с врачем, а то попривыкали на шарика, розбийныки.
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26.03.2020 14:42
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