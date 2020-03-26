У 10 військових НАТО в Литві діагностували коронавірус

882

У Литві підтвердили коронавірус у десяти військових міжнародного батальйону НАТО, дислокованого в республіці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi, цю інформацію підтвердив представник зі зв'язків із громадськістю цього підрозділу капітан Еверт-Ян Даніелс.

"Є й інші підтверджені випадки. Наразі загалом 20 випадків", - сказав він.

При цьому офіцер не деталізував громадянство військових за винятком того, що двоє голландських військових раніше були доставлені в Нідерланди.

Для того, щоб зупинити поширення вірусу, нині навчання проводяться тільки всередині батальйону, спільні дії з іншими підрозділами обмежені, з метою скорочення контактів різних військових.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна попросила в НАТО міжнародної допомоги в боротьбі з коронавірусом

Загалом у Литві, за останніми даними, підтверджено 290 випадків коронавірусу: чотири людини померли, одна видужала.