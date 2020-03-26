G20 проводить перший в історії віртуальний саміт

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Перший в історії віртуальний саміт "Великої двадцятки" стартував у четвер вдень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Спілкування лідерів G20 відбувається у закритому для преси режимі за наполяганням країни-організатора - Саудівської Аравії.

Нагадаємо, із запитом про проведення віртуального саміту звернувся уряд Іспанії.

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"Прем'єр-міністр (Іспанії) запропонував скликати терміновий віртуальний саміт для оцінки ситуації і вироблення плану дій (у зв'язку з пандемією COVID-19). Спадковий принц (Саудівської Аравії) висловив згоду і повідомив, що скличе саміт G20 найближчими днями", - говорилося в заяві уряду Іспанії.