Фракції і групи Ради відкинули пропозиції Кабміну щодо змін до Держбюджету-2020 року, - нардеп від "Голосу" Железняк

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Представники всіх депутатських фракцій і груп Верховної Ради розкритикували запропоновані Кабінетом Міністрів зміни до Бюджетного кодексу, державний бюджет і створення стабілізаційного фонду.

Про це заявив заступник голова фракції "Голос" Ярослав Железняк у коментарі "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Була нарада, на ній розглядалися виключно питання, які пропонував винести Кабінет Міністрів. Зокрема, це створення стабілізаційного фонду в бюджеті, зміни до Бюджетного кодексу та зміни до державного бюджету. Всі фракції та групи виступили з критикою цих змін і дійшли спільної думки, що без узгодження з парламентом ці зміни в тому вигляді, в якому їх запропонував уряд, прийнято не буде", - сказав Железняк у четвер.

Представник "Голосу" наголосив, що показники, запропоновані урядом, не є реалістичними, а скорочення низки статей видатків місцевих бюджетів і видатків на освіту та медицину в таких умовах просто неможливі. Заступник голови фракції також зазначив, що низка положень запропонованого законопроєкту ніяк не стосується заходів із протидії епідемії коронавірусу.

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"У результаті спікером парламенту запропонував та прем'єр-міністр підтримав створення Антикризового штабу під керівництвом Шмигаля, до якого ввійдуть представники всіх фракцій і груп, які напрацюють спільно з фахівцями ці зміни й потім винесуть їх на розгляд Верховної Ради", - додав нардеп.

Від фракції "Голос" до Антикризового штабу ввійшов Железняк.

Як повідомлялося, Кабмін має намір запропонувати ВР законопроєкт зі змінами до закону "Про Державний бюджет України на 2020 рік", в якому пропонує скоротити доходи і збільшити витрати на 96 млрд грн. Тим часом текст законопроєкту відсутній на сайті парламенту.

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