101-річний італієць поборов коронавірус, - ЗМІ

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101-річний італієць поборов коронавірус, - ЗМІ

В Італії від коронавірусу вилікувався 101-річний чоловік.

Про це повідомляє il Giornale.it, інформує Цензор.НЕТ.

Як повідомляється, випадок неймовірного одужання зафіксовано в італійському місті Ріміні. Там у ніч на 26 березня з лікарні виписали пацієнта віком понад сто років, якого повністю вилікували від коронавірусу.

Зазначається, що пацієнта 1919 року народження було госпіталізовано минулого тижня, бо він отримав позитивний результат тесту на коронавірус.

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Коронавірус і карантин
вірус Італія карантин лікування COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+18 Вася Шевченко f77d76ba
вот это молодец!!!! дай Бог каждому такой иммунитет!!!!!
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26.03.2020 15:13
+14 Александр Шмырев
Молодец дедуля опустил нашего министра Емца ниже плинтуса 101-летний итальянец поборол коронавирус, - СМИ - Цензор.НЕТ 9843
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26.03.2020 15:15
+13 Василь Грім
Войдёт в историю...
А вообще в Италии очень много старожилов... 90-100 лет это нормально для Италии...
У нас не доживают до такого возраста.
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26.03.2020 15:13
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