101-річний італієць поборов коронавірус, - ЗМІ

Про це повідомляє il Giornale.it, інформує Цензор.НЕТ.
Як повідомляється, випадок неймовірного одужання зафіксовано в італійському місті Ріміні. Там у ніч на 26 березня з лікарні виписали пацієнта віком понад сто років, якого повністю вилікували від коронавірусу.
Зазначається, що пацієнта 1919 року народження було госпіталізовано минулого тижня, бо він отримав позитивний результат тесту на коронавірус.
А вообще в Италии очень много старожилов... 90-100 лет это нормально для Италии...
У нас не доживают до такого возраста.