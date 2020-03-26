Кабмін перейменував Мінкультури на Міністерство культури та інформаційної політики

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Кабмін перейменував Мінкультури на Міністерство культури та інформаційної політики

Кабмін перейменував Міністерство культури, молоді та спорту на Міністерство культури та інформаційної політики України.

Про це повідомляє пресслужба відомства, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що відповідне рішення Кабінет Міністрів ухвалив 23 березня.

"23 березня 2020 року уряд перейменував Міністерство культури, молоді та спорту на Міністерство культури та інформаційної політики України", - йдеться в повідомленні.

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Кабмін перейменував Мінкультури на Міністерство культури та інформаційної політики 01

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Топ коментарі
+3 Myroslav Hrabovsky
Геніально!
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26.03.2020 15:18
+2 olele
я тібя открою, а потом закрою...
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26.03.2020 15:20
+2 Андрей Пушкарчук
Главное во время и своевременно!
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26.03.2020 15:22
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