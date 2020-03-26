Родичі полонених в ОРДЛО українців проводять акцію під Офісом Президента з вимогою прискорити переговори. ФОТО

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На Банковій під Офісом Президента родичі українських громадян, які перебувають у полоні на тимчасово окупованих територіях Донбасу, вимагають прискорити переговори щодо звільнення їхніх близьких.

Про це повідомляє "Укрінформ", передає Цензор.НЕТ

Учасники акції принесли фото своїх близьких, зокрема, Олени Пєх з Одеси, яка перебуває в полоні з серпня 2018 року, Валерія Матюшенка зі Слов'янська, який у полоні з липня 2017 року.

"Наші патріоти покинуті, у них нема засобів захисту, антисептиків, медикаментів, у випадку необхідності їм не буде надана медична допомога. Ми бачимо, що все затихло, прогресу в обміні немає. Ми хочемо звернутися до Президента, щоб він все ж таки більш активно вів перемовини", - сказала журналістам дружина Валерія Матюшенка.

Вона додала, що зараз, коли поширюється нова коронавірусна хвороба, полонені перебувають у дуже обмеженому просторі, який не провітрюється, у них немає засобів захисту, ніяких медикаментів.

"Ніхто їм жодної першої медичної допомоги не надасть. Два тижні тому нам заборонили передавати медикаменти, зараз там ввели карантин, і ми не можемо передати навіть продукти харчування", - сказала вона.

Вона нагадала, що доступ до полонених мав би мати Червоний Хрест, але вже минуло три місяці, а представників Червоного Хреста до в'язниць та СІЗО на окупованих територіях так і не допустили.

Вона додала, що зараз з родичами полонених ніхто не зв'язується, вони не мають ніякої інформації про перебіг перемовин чи ще якихось дій.

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