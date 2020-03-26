У Запоріжжі 5 підтверджених випадків COVID-19, усі інфіковані повернулися з-за кордону, - мер Буряк

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У Запоріжжі 5 підтверджених випадків COVID-19, усі інфіковані повернулися з-за кордону, - мер Буряк

Зараз вони перебувають в обласній інфекційній лікарні. На стадії підтвердження діагнозу перебуває також одна дитина.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив мер Запоріжжя Володимир Буряк.

"На сьогодні в Запоріжжі 5 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Усі інфіковані повернулися з-за кордону. Наразі вони перебувають в обласній інфекційній лікарні. Їхній стан медики оцінюють як задовільний. На стадії підтвердження діагнозу перебуває також одна дитина", - йдеться в повідомленні.

За словами Буряка, тестування на коронавірусну інфекцію проводиться в Запоріжжі, без необхідності надсилати зразки до Києва.

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У Запоріжжі 5 підтверджених випадків COVID-19, усі інфіковані повернулися з-за кордону, - мер Буряк 01

Коронавірус і карантин
Буряк Володимир Запоріжжя карантин COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+6 Никонор Босой
Це тільки початок.. Саме кумедне почнеться за 2 тижні, коли всі ці кубишки вибухнуть в кожному населенному пункті України... Єдине, що втішає, що ці довбні при владі нікуди не подінуться і ніщо їх не врятує... Forza Italia!! В Запорожье 5 подтвержденных случаев COVID-19, все инфицированные вернулись из-за границы, - мэр Буряк - Цензор.НЕТ 7757
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26.03.2020 15:32
+5 Лаур
"Получай зебил гранату !"
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26.03.2020 15:26
+5 Викол Безхатченко
ЗЕ Вова войдет в историю Украины как самый крупный импортер коронавируса.
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26.03.2020 15:41
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