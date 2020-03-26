У Запоріжжі 5 підтверджених випадків COVID-19, усі інфіковані повернулися з-за кордону, - мер Буряк

2942

Зараз вони перебувають в обласній інфекційній лікарні. На стадії підтвердження діагнозу перебуває також одна дитина.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив мер Запоріжжя Володимир Буряк.

"На сьогодні в Запоріжжі 5 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Усі інфіковані повернулися з-за кордону. Наразі вони перебувають в обласній інфекційній лікарні. Їхній стан медики оцінюють як задовільний. На стадії підтвердження діагнозу перебуває також одна дитина", - йдеться в повідомленні.

За словами Буряка, тестування на коронавірусну інфекцію проводиться в Запоріжжі, без необхідності надсилати зразки до Києва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Із 23 березня в Запоріжжі скасують безкоштовний проїзд для пенсіонерів