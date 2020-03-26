У Сумах із 26 березня посилили контроль на в'їзді в місто

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Для протидії коронавірусу з 26 березня в Сумах запроваджено додаткові обмежувальні заходи, які передбачають посилення контролю на в'їзді в місто.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Сумську міськраду, відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет міста.

Зокрема, на в'їзді на територію Сум створять шість стаціонарних контрольно-пропускних пунктів:

вул. Роменська (біля розворотного кільця громадського транспорту в районі будинку № 93);

вул. Білопільський шлях (в районі будинку № 38);

пр-т Курський (біля перехрестя "пр-т Курський - вул. Брянська");

вул. Баранівська (на кінцевій зупинці громадського транспорту);

вул. Харківська (в районі розворотного кільця громадського транспорту);

вул. Г. Кондратьєва (біля будинку № 189).

Під час в'їзду у громадян проводитимуть опитування про місце проживання і роботи, дані про останні візити за кордон та в інші області України, а також про відомі їм контакти з людьми, у яких виявили коронавірус. Також буде проводитися контроль температури тіла водія та пасажирів транспортних засобів, а також санітарний огляд речей, багажу і вантажів. Крім цього, всім громадянам, які в'їжджають і виїжджають з міста, необхідно мати при собі паспорт.

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