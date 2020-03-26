10 жителів Дніпропетровщини, які повернулися з Польщі, доставили на обстеження в лікарню, - ОДА
10 жителів Дніпропетровщини, які повернулися з Польщі, доставили на обстеження в Царичанську центральну районну лікарню.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Дніпропетровської ОДА.
Зазначається, що люди прибули до столиці потягом Перемишль-Київ. На вокзалі їх уже чекали мікроавтобуси.
Після ретельного обстеження людей або відправлять додому на самоізоляцію, або на лікування в інфекційну лікарню.
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