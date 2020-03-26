10 жителів Дніпропетровщини, які повернулися з Польщі, доставили на обстеження в лікарню, - ОДА

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10 жителів Дніпропетровщини, які повернулися з Польщі, доставили на обстеження в лікарню, - ОДА

10 жителів Дніпропетровщини, які повернулися з Польщі, доставили на обстеження в Царичанську центральну районну лікарню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Дніпропетровської ОДА.

Зазначається, що люди прибули до столиці потягом Перемишль-Київ. На вокзалі їх уже чекали мікроавтобуси.

Після ретельного обстеження людей або відправлять додому на самоізоляцію, або на лікування в інфекційну лікарню.

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10 жителів Дніпропетровщини, які повернулися з Польщі, доставили на обстеження в лікарню, - ОДА 01

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