"Приватбанк" заявив, що запроваджує "кредитні канікули" для клієнтів малого та середнього бізнесу з 1 березня до кінця травня

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"Приватбанк" заявив, що запроваджує "кредитні канікули" для клієнтів малого та середнього бізнесу з 1 березня до кінця травня

"Приватбанк" запровадив "кредитні канікули" для клієнтів малого та середнього бізнесу і підприємців з 1 березня 2020 року до кінця травня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба банку.

Зазначається, що "кредитні канікули" запроваджено як за кредитами без простроченої заборгованості, так і за кредитами, що не були погашені вчасно.

"Кредитні канікули" діятимуть для всіх клієнтів малого та середнього бізнесу за продуктом "Кредитний ліміт на рахунку". Вимогу обов'язкового щомісячного обнулення лімітів перенесено на кінець травня 2020 року", - йдеться в повідомленні.

У фінустанові додали, що про порядок введення "кредитних канікул" з цього та інших кредитних продуктів клієнти малого та середнього бізнесу отримають персональні повідомлення.

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Топ коментарі
+2 Богдан Хмільник
Ви мене вибачте, але це брехня! Ви не банк, а супер хитра організація мудазвонів! Розказкую. Я ФОП, маю у цих пейсатих громадян рахунок і підключений до нього "Кредитный лимит на счет". Так вони, що зробили. У такий важкий час, взяли і цей кредитний ліміт без попередження забрали. Окей, банк кредит дав, банк і забрав, але бл*, тепер усі кошти які мені надходять через термінал йдуть в рахунок кредитного ліміту, вони тупо відбирають у мене гроші. Це срана ширма підтримки, усі ці кредити під 5% 7% 9% - тотальна брехня! По факту вони їх не видають! І замість того, щоб реально допомогти малому бізнесу у такий важкий час, ви взяли і забрали можливість отримувати кошти на картку! У нас така нація виродків. Приват не єдиний. Більшість великих постачальників теж почали ставити свої умови, яких раніше і не було. Розрахунок тільки по факту, ніяких відтермінувань і підняття цін на антисептики...Підняття блять цін на срану резинку для пошиву масок...Знайте, усі хто наживається у такий час, карма існує і вона вас 100% дожене!
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26.03.2020 16:29
+1 Andy Jumeirach
зебилы взяли под козырёк, приняли заказ кремля : погубить страну
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26.03.2020 15:55
+1 Nikolay Bilyi
Што тєбя так возбуділо, зєлєбєнь?
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26.03.2020 16:25
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