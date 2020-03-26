"Земельної реформи не буде", - Милованов про зміни до Держбюджету-2020

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав ексміністр економіки Тимофій Милованов, передає Цензор.НЕТ.
"Земельної реформи не буде. Сьогодні кілька джерел опублікували пропозиції до змін державних видатків. В результаті таких змін земельної реформи більше не буде. А якщо буде, то не для людей і маленьких фермерів, а для великих компаній, у кого є гроші під час кризи" , - заявив Милованов.
"Скасовуються:
- відшкодування відсотків на кредити на закупівлю землі
- фінансування фонду гарантування кредитів для закупівлі землі
Це означає, що фінансової підтримки для малих фермерів під час запуску ринку землі (якщо він взагалі тепер станеться) більше не буде. І знов виграють ті, у кого кращі зв’язки та більше грошей. А розвиток села відкладається на потім", - заявив ексміністр.
"Також скасовуються:
- вся підтримка с/г виробникам. А саме програми підтримки тваринництва, розвитку садівництва, фермерських господарств, відшкодування витрати на с/г техніку (! підтримка промисловості!)
- видатки на створення торгових представництв за кордоном (! А хто буде просувати наш експорт?!)
- видатки на просування експорту (! Під час кризи, експорт стає ще більш критичним !)
- обнуляються видатки на інвентаризацію землі (це взагалі одна з передумов запуску ринку землі і боротьби з корупцією в агро)
- не буде грошей на профілактику захворювань тварин та препарати для дослідження цих захворювань (протиепізоотичні заходи).
І нарешті скасовується фінансування Фонду національного багатства, який мав налагодити контроль за державними підприємствами, які не будуть приватизовуватися. Тобто корупція в цих підприємствах буде продовжуватись", - резюмував Милованов.
Нет худа без добра...