У Вінницькій області коронавірус виявили у чотирьох осіб, серед них - дитина

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У Вінницькій області станом на 14:00 четверга 26 березня лабораторно підтверджено COVID-19 уже в 4 осіб, зокрема в дитини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Вінницький обласний лабораторний центр МОЗ.

"Станом на 14:00 26 березня на території області зареєстровано 32 підозри на COVID-19. У 24 випадках діагноз лабораторно не підтверджено, в 4 випадках виявлено коронавірус, зокрема в однієї дитини", - йдеться в повідомленні

Згідно з повідомленням, зразки матеріалів ще від 4 хворих досліджуються.

Як повідомлялося, раніше голова Вінницької ОДА повідомив, що два випадки захворювання на СOVID-19 лабораторно підтверджено у четвер, 26 березня, у Вінниці та Ладижині.

Мешканка Вінниці, в якої підтвердили СOVID-19, працює медсестрою в міському пологовому будинку №2. Медзаклад закрили на карантин.

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