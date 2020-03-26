Померлих від коронавірусу в Києві ховатимуть у патологоанатомічних мішках. ДОКУМЕНТ

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Померлих від коронавірусу в Києві ховатимуть у патологоанатомічних мішках. ДОКУМЕНТ

Київська міська державна адміністрація рекомендує поховання померлих від коронавірусу (COVID-19) в патологоанатомічних мішках.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Апостроф", про це йдеться в протоколі Спеціальної комісії з ліквідації надзвичайних ситуацій Київської міської державної адміністрації.

"Поховання померлих від гострої респіраторної хвороби COVID-19 ... проводити в патологоанатомічних мішках", - сказано в ньому.

Вказівка ​​встановлено на постійній основі.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я порекомендує обмежити ритуал прощання з померлими від COVID-19 для запобігання поширенню вірусу.

Померлих від коронавірусу в Києві ховатимуть у патологоанатомічних мішках 01
Померлих від коронавірусу в Києві ховатимуть у патологоанатомічних мішках 02
Померлих від коронавірусу в Києві ховатимуть у патологоанатомічних мішках 03

Коронавірус і карантин
карантин КМДА Київ похорон COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+13 Привет
И крушавельских жмуров тоже??
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26.03.2020 16:08
+10 Evgeny N
Чекайте! Так ви ж казали, що від померлих вірус не передається! Чи знайшли ще один спосіб пиляти бабло, чи таки передається і від померлих...
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26.03.2020 16:11
+10 буков
Звичайно мають.... фабрику по пошиву тих мішків.
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26.03.2020 16:12
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