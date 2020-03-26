Померлих від коронавірусу в Києві ховатимуть у патологоанатомічних мішках. ДОКУМЕНТ

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Апостроф", про це йдеться в протоколі Спеціальної комісії з ліквідації надзвичайних ситуацій Київської міської державної адміністрації.
"Поховання померлих від гострої респіраторної хвороби COVID-19 ... проводити в патологоанатомічних мішках", - сказано в ньому.
Вказівка встановлено на постійній основі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я порекомендує обмежити ритуал прощання з померлими від COVID-19 для запобігання поширенню вірусу.