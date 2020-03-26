На позачерговому засіданні Ради нардепи в рукавичках, масках і окулярах, - "слуга народу" Верещук

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила нардеп від "Слуги народу" Ірина Верещук.
"Швидше за все, буде, тому що нас у чаті запитували, чи зможемо ми прибути в суботу. У Верховній Раді безпосередньо (буде засідання. - Ред.)", - розповіла вона.
Нардеп зазначила, що обов'язковими умовами для присутності депутатів будуть рукавички, маски і окуляри.
За її словами, поки не розглядається проведення засідання Верховної Ради онлайн, тому що закон про регламент не передбачає такий формат.
"Мені здається, що законопроєкт, запропонований Русланом Стефанчуком і його братом Миколою (перший заступник голови парламенту Руслан Стефанчук і народний депутат Микола Стефанчук 23 березня запропонували на час заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню COVID-19, проводити засідання парламенту в режимі відеоконференції. - ред.) буде важким для виконання", - сказала Верещук.
Депутат вважає, що на позачерговому засіданні слід розглянути як законопроєкти, спрямовані на боротьбу з коронавірусом, так і для підтримки економіки в умовах карантину.
"Наскільки я знаю, Кабінет міністрів працює в режимі нон-стоп, міністри фінансів Уманський і економіки Петрашко працюють чи не 24 години на добу, щоб прорахувати ризики і негативні наслідки, які можуть настати для нашої економіки", - зазначила Верещук.
те все равно уже покойники...
вот видео...
https://twitter.com/i/status/1243089845351841792