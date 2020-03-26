На позачерговому засіданні Ради нардепи в рукавичках, масках і окулярах, - "слуга народу" Верещук

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На позачерговому засіданні Ради нардепи в рукавичках, масках і окулярах, - "слуга народу" Верещук

Позачергове засідання Верховної Ради України, швидше за все, відбудеться найближчими днями, і народні депутати будуть присутні на ньому в масках, рукавичках і окулярах.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила нардеп від "Слуги народу" Ірина Верещук.

"Швидше за все, буде, тому що нас у чаті запитували, чи зможемо ми прибути в суботу. У Верховній Раді безпосередньо (буде засідання. - Ред.)", - розповіла вона.

Нардеп зазначила, що обов'язковими умовами для присутності депутатів будуть рукавички, маски і окуляри.

За її словами, поки не розглядається проведення засідання Верховної Ради онлайн, тому що закон про регламент не передбачає такий формат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроєкт про проведення онлайн-засідань Ради доволі дискусійний, його поки що не розглядатимуть, - Разумков

"Мені здається, що законопроєкт, запропонований Русланом Стефанчуком і його братом Миколою (перший заступник голови парламенту Руслан Стефанчук і народний депутат Микола Стефанчук 23 березня запропонували на час заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню COVID-19, проводити засідання парламенту в режимі відеоконференції. - ред.) буде важким для виконання", - сказала Верещук.

Депутат вважає, що на позачерговому засіданні слід розглянути як законопроєкти, спрямовані на боротьбу з коронавірусом, так і для підтримки економіки в умовах карантину.

"Наскільки я знаю, Кабінет міністрів працює в режимі нон-стоп, міністри фінансів Уманський і економіки Петрашко працюють чи не 24 години на добу, щоб прорахувати ризики і негативні наслідки, які можуть настати для нашої економіки", - зазначила Верещук.

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Коронавірус і карантин
ВР карантин Верещук COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+16 Борменталь Незабаром
А как жеж сегодняшнее заявляение клоунского министерства здравоохранения мудрого нарида о том, что маски не нужны?
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26.03.2020 16:16
+14 Deodar Revolution
На внеочередном заседании Рады нардепы будут в перчатках, масках, очках и паталогоанатомических мешках
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26.03.2020 16:17
+8 Лео Кот
он говорил что не нужны тем кому за 65...
те все равно уже покойники...
вот видео...
https://twitter.com/i/status/1243089845351841792
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26.03.2020 16:19
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