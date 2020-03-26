Угорщина та Україна екстрено підпишуть угоду про спільну боротьбу проти коронавірусу, - МЗС

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Міністри закордонних справ України та Угорщини по відеозв'язку домовилися про термінове підписання угоди про співпрацю України та Угорщини у сфері охорони здоров'я, яке дозволить об'єднати зусилля двох країн для спільної боротьби проти пандемії коронавірусу

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України.

Крім того, сторони домовилися про захист і підтримку громадян України на території Угорщини під час транспортних обмежень і запевнив у відповідному ставленні до громадян Угорщини в Україні.

Також за запитом української сторони глава МЗС Угорщини запевнив, що в цей особливий період громадян України в Угорщині не штрафуватимуть за прострочені документи. Угорський уряд дозволив продовжити термін дії документів і віз на перебування в Угорщині на час обмежувальних заходів.

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Український МЗС висловив подяку угорській стороні за дозвіл на транзит громадян України, які їдуть на батьківщину з інших країн ЄС.

Сійярто запевнив українського колегу, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прийняв запрошення відвідати Україну. Тому сторони домовилися найближчим часом фіналізувати інші угоди, підписання яких очікується під час зустрічі Орбана з президентом України Володимиром Зеленським. За словами Кулеби, дати візиту будуть узгоджені після того, як пандемія коронавірусу мине.