Угорщина продовжить терміни кредиту Україні на розвиток інфраструктури на Закарпатті, - МЗС

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час телефонної розмови з главою МЗС Угорщини Петером Сійярто домовився про продовження кредиту на 50 млн євро від Угорщини на розвиток інфраструктури в прикордонних регіонах, термін якого минав 2 червня 2020 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Навіть в умовах, коли доводиться спілкуватися через відеозв'язок, ми, нарешті, розблокували повноцінне економічне співробітництво та проєкти, які принесуть вигоду для громадян обох наших країн. Йдеться про прикладні речі. Реконструкція моста через Тису в Загоні, скоординована побудова автобану до кордону з угорської та української сторони, відкриття нового пункту пропуску Велика Паладь-Нодьгодош як тільки завершиться пандемія коронавірусу", - розповів Кулеба.

"Сторони також обговорили важливість теми захисту прав угорської національної меншини в Україні та домовилися продовжити діалог для пошуку рішень, які дозволять вирішити проблемні питання з повагою до національних інтересів обох країн", - сказано в повідомленні.

Також глава МЗС України звернув увагу угорського колеги на спроби Росії маніпулювати пандемією коронавірусу і закликати до ослаблення санкцій з гуманітарних міркувань.

"Санкції було запроваджено не через коронавірус, а через російську агресію. Тому вони не мають жодного стосунку до пандемії. Глава МЗС Угорщини підтвердив, що політика Угорщини щодо санкцій проти РФ залишається незмінною", - підкреслили в МЗС.

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