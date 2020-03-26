МВФ і Світовий банк закликали G20 відкласти стягнення боргів з найбідніших країн світу

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Через пандемію коронавірусу Світовий банк і Міжнародний валютний фонд закликали країни Великої двадцятки призупинити стягнення боргів з найбідніших країн світу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в спільній заяві організацій.

Організації зазначили, що "спалах коронавірусу, ймовірно, може мати серйозні економічні і соціальні наслідки для найбідніших країн, де проживає чверть населення світу і дві третини населення світу, що живуть в умовах крайньої бідності".

"Світовий банк і Міжнародний валютний фонд закликають припинити стягування боргів з таких країн відповідно до двосторонніх кредитних угод", - заявили організації.

Зазначається, що це допоможе вирішити нагальні проблеми ліквідності таких країн, викликані спалахом коронавірусу. Також це дасть час для оцінки впливу кризи і потреб у фінансуванні для кожної країни.

Крім того, Світовий банк і МВФ закликали країни G20 визначити перелік країн, що мають несприятливу боргову ситуацію і внести пропозиції щодо пом'якшення боргового навантаження. Вони вірять, що зараз вкрай важливо забезпечити допомогу країнам, що розвиваються, і дати потужний сигнал фінансовим ринкам.