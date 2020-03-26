Пропонують скасувати все фінансування освіти і науки, крім зарплат: депутати профільного комітету ВР виступили проти змін до Держбюджету

Про це йдеться в заяві Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, оприлюдненій нардепом від СН Сергієм Бабаком, передає Цензор.НЕТ.
"Заява депутатів Комітету освіти, науки та інновацій Верховної Ради України!
Усвідомлюючи важливість створення Стабілізаційного фонду для боротьби з наслідками поширення вірусу COVID-19 та розуміючи необхідність скорочення непріоритетних статей видатків державного бюджету на 2020 рік, ми, депутати Комітету ВРУ з питань освіти, науки та інновацій, обурені пропозиціями Міністерства фінансів України щодо внесення змін до бюджету на 2020 рік, які призведуть до непоправних наслідків для України.
Мінфін пропонує фактично відмінити все фінансування освіти і науки, крім заробітних плат, а саме:
Повністю відмінити фінансування наукових досліджень і наукового обладнання:
- Підтримка пріоритетних напрямів наукових досліджень – скасувати повністю. При тому що Академія наук досліджує COVID-19 і виготовляє тест-системи;
- Гранти на дослідження через Національний Фонд досліджень – скасувати повністю. А це неймовірно важлива реформа, фонд довго і ретельно створювався, щоб до нього була довіра наукової спільноти;
- Придбання закладами вищої освіти і наковими установами обладнання – скасувати повністю;
- Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту – скасувати повністю.
Повністю відмінити фінансування Фонду розвитку закладів вищої освіти і будь-яких капітальних видатків на заклади вищої освіти. Нагадуємо, що після жахливої пожежі в Одесі частину Фонду планувалося направити на протипожежні заходи.
Майже повністю відмінити фінансування шкіл:
- Нова українська школа – надважлива реформа освіти – повністю прибрати фінансування на нові меблі і обладнання, перепідготовку вчителів;
- Програма "Спроможна школа для кращих результатів" - повністю прибрати фінансування на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт шкіл;
- Повністю скасувати доплати молодим вчителям. Молоді вчителі ризикують залишитися на голій ставці в період економічної кризи;
- Значна частина коштів ДФРР цього року планувалася на побудову або реконструкцію дитячих садочків і шкіл. Об’єкти освітньої інфраструктури ризикують залишитися недобудованими і в аварійному стані.
Скоротити фінансуванн навчання лікарів:
- відміняється фінансування підвищення кваліфікації лікарів;
- відміняється реалізація механізму стажування лікарів-інтернів, безперервний професійний розвиток лікарів, єдиний державний кваліфікаційний іспит, заходи з контролю якості освіти.
Крім того серйозно скорочується фінансування:
- створення професійно-технічних навчально-практичних центрів;
- Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, Національного агентства кваліфікацій, освітнього омбудсмена, державної атестації та акредитації закладів освіти;
- всіх інвестиційних проектів в університетах, наприклад, інвестиційного проекту "Створення Міжнародного центру підготовки пілотів на базі Національного авіаційного університету";
- відміняється створення "Музею науки" і значно скорочується фінансування Малої академії наук;
- тощо.
Ми розуміємо необхідність перегляду бюджету у зв’язку з епідемією, і готові спільно працювати над пошуком оптимального рішення.
Але ми підтримуємо колег з комітету ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики та виступаємо проти ідей, які ставлять під загрозу існування освіти, науки та культури в Україні.
Закликаємо Мінфін утриматись від прийняття рішень до проведення консультацій з депутатами профільного комітету та представниками Міністерства освіти та науки.
Просимо Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля не допустити гуманітарної катастрофи в нашій державі.
Також закликаємо наших колег з Комітету ВРУ з питань бюджету утриматись від розгляду пропозиції Уряду України без участі депутатів профільних комітетів", - йдеться в заяві.