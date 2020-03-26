Жителі окупованого Криму не сприймають коронавірус як реальну загрозу, а у нас немає інформації про стан медицини на півострові, - Чийгоз

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Жителі окупованого Криму не сприймають коронавірус як реальну загрозу, а у нас немає інформації про стан медицини на півострові, - Чийгоз

Жителі окупованого Криму досі не усвідомлюють реальну загрозу коронавірусу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності", про це заявив нардеп Ахтем Чийгоз.

"Сьогодні ми намагаємося через будь-які можливості достукатися до кримчан, адже вони через постійне перебування в зоні ризику, через постійну пропаганду Росії поводяться небезпечно. Не відчувають і не сприймають коронавірус як реальну загрозу", - зазначив він.

"Вони знають, що у нас на материку серйозні проблеми і застосовуються досить жорсткі заходи. Бачать, як суспільство самоорганізовується, однак вважають, що це не торкнеться Криму", - додав Чийгоз.

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Політик зазначив, що достукатися до кримчан поки не вдається. А окупаційна влада не вживає необхідних кроків для боротьби з коронавірусом в окупованому Криму.

"Коли ми їм говоримо, що треба відмовлятися від весіль, від святкування днів народжень, походів у кафе і ресторани, на жаль, ми не можемо достукатися до них. Нам залишається тільки закликати і говорити їм, що сьогодні така безпечність може бути смертельною. Тим більше в той час, коли ми не можемо їм допомогти", - підкреслив нардеп.

Чийгоз закликав кримських активістів моніторити ситуацію і повідомляти про стан з епідемією на півострові, щоб можна було апелювати до міжнародних правозахисних організацій і гуманітарних місій, а також допомагати кримчанам через неофіційні канали, через волонтерів, родичів і друзів із материкової частини України.

Окуповані території - Крим і Донбас Коронавірус і карантин
карантин Крим Чийгоз Європейська Солідарність COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+3 Лариса fb3d953c
В Крыму это хорошо, если не воспринимают коронавирус, там куча совков старых, которые голосовали за кацапский Крым. Нужно закрыть наглухо границу с Крымом, пусть они не распространяют заразу.
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26.03.2020 17:36
+1 RVP RVP
Фиолетово
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26.03.2020 17:34
+1 Мария Орловская 74b98627
И это отлично.Пускай это будет сюрпризом
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26.03.2020 17:34
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