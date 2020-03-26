Кабмін на 41% скоротив витрати Мінкульту, а скорочення бюджету МВС дорівнює нулю, апарату ВР і Офісу Генпрокурора лише 2%, - Бородянский

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Кабмін на 41% скоротив витрати Мінкульту, а скорочення бюджету МВС дорівнює нулю, апарату ВР і Офісу Генпрокурора лише 2%, - Бородянский

Ексглава Міністерства культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявив про те, що саме в цьому міністерстві Кабмін урізав бюджет найбільше.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Бородянський зазначив: "Цифри для роздумів, яку країну будує новий уряд

Збільшує витрати загального фонду бюджету на 96 млрд. гривень, на 41% скорочує гуманітарну сферу (МКМС) та майже незмінними залишає видатки на Апарат Верховної Ради України, Державне управління справами, Офіс Генерального прокурора, Міністерство внутрішніх справ України.

Скорочення витрат на гуманітарну сферу - 13,4 млрд. гривень (МКМС+МОН). Витрати на сфери МКМС зменшуються на 6,4 млрд. гривень або на 41%. Фінансування спорту (без врахування Олімпіади) скорочується на 43%!

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На 100% скорочуються (тобто знищуються) всі програми УКФ, УІК, Держкіно, Держтуризм, зупиняється будівництво музею Голодомору, музею Небесної Сотні, не створюється музей Сучасного мистецтва.

Кабмін на 41% скоротив витрати Мінкульту, а скорочення бюджету МВС дорівнює нулю, апарату ВР і Офісу Генпрокурора лише 2%, - Бородянский 01

Бюджет-2020 Коронавірус і карантин
бюджет карантин МВС скорочення Бородянський Володимир Міністерство культури, молоді та спорту COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+5 SergTranscarpathian
Ніяких Ростовів. Прямо у ВІП палаті запхати в анатомічний мішок і бандеролью до Куршевеля.
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26.03.2020 17:15
+3 Lvbnhj
Ну по перше ще не скоротив ..Бо за це повинна проголосувати Рада .!
Так а чому *колишні * всі після звільнення стають такими *зарозумними * !?
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26.03.2020 17:13
+3 SergTranscarpathian
я думаю, що коли вчителя замість своїх 4к зелені отримають на 5% менше, нічого страшного із ними не станеться!
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26.03.2020 17:13
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