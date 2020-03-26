Дружина ексглави МЗС Кожари намагалася відібрати пістолет у Старицького, - адвокат

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Дружина підозрюваного ексміністра закордонних справ Леоніда Кожари Марина Козерод заявила, що намагалася відібрати пістолет у ексдиректора каналу "Інтер" Сергія Старицького, який загинув в їхньому будинку 21 лютого.

Відповідну заяву зачитав адвокат Кожари під час засідання Шевченківського районного суду Києва, який обирає запобіжний захід підозрюваному, передає Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.

Зокрема, адвокат сказав, що Марина Козерод написала "заяву про вчинення правопорушення - казусу".

За її словами, 21 лютого в гостях у неї та її чоловіка близько 14:45 був Старицький. Він був близьким другом Кожари з 1980 року, спілкування між ними було близьким.

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"Починаючи з 15-ї години, мій чоловік і Старицький почали вживати алкоголь, атмосфера була невимушена і дружня", - йдеться в заяві.

За словами дружини, Кожара підтримував Старицького під час його розлучення. Близько 21:20 Старицький, за словами дружини ексміністра, перебував у них в гостях і був у стані сильного алкогольного сп'яніння. За його словами, нібито о 22 годині його мав забрати водій і відвезти додому.

"З 21 і 22 годин в правій руці Старицького я побачила пістолет. Мій чоловік на той момент був на другому поверсі будинку", - йдеться в заяві.

Далі адвокат не став зачитувати, але в кінці зазначив, що "Марина Борисівна намагалася відібрати пістолет у Старицького".

За словами прокурора, слідство не отримувало такої заяви.

Адвокат також попросив суд допитати Марину Козерод, оскільки її так і не допитували під час розслідування, суд задовольнив це клопотання.

Також суд задовольнив клопотання захисту про допит ще одного свідка - Жанни Білої, яка, за словами адвоката, знала про відносини Кожари і Старицького. Її допитало слідство.

Крім цього, суд відмовив у допиті слідчої Києво-Святошинського відділу поліції Світлани Веселої, яка раніше проводила розслідування.

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Нагадаємо, 25 березня, ексміністр закордонних справ Леонід Кожара, в будинку якого місяць тому був убитий бізнесмен Сергій Старицький, затриманий правоохоронцями.