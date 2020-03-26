Очільник МОЗ Румунії подав у відставку після того, як кількість хворих на коронавірус перевищила тисячу

Про це повідомляє "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.
На сьогодні в Румунії виявлено 123 нові випадки коронавірусу, за останню добу 4 особи померли, внаслідок чого загальна кількість хворих становить 1029, кількість загиблих - 18.
Після відставки глави МОЗ Костача на тлі критики дій його міністерства в боротьбі з коронавірусом президент Йоханніса призначив заступника міністра Нелу Татару на його місце.
Медики заявляють, що не мають достатньо тестів і устаткування - на даний момент перевірено близько 16 000 осіб.
16 березня Румунія оголосила надзвичайний стан і 25 березня ввела "тотальний карантин", залучаючи військових.
чет Авакян вспомнился....
пинают его все страной с должности за многочисленный криминал уже больше 5-ти лет.., а он только укрепляется...