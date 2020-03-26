Очільник МОЗ Румунії подав у відставку після того, як кількість хворих на коронавірус перевищила тисячу

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Кількість інфікованих коронавірусом у Румунії перевищила тисячу через місяць після першого підтвердженого випадку COVID-19. На тлі цієї статистики міністр охорони здоров'я країни подав 26 березня у відставку.

Про це повідомляє "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

На сьогодні в Румунії виявлено 123 нові випадки коронавірусу, за останню добу 4 особи померли, внаслідок чого загальна кількість хворих становить 1029, кількість загиблих - 18.

Після відставки глави МОЗ Костача на тлі критики дій його міністерства в боротьбі з коронавірусом президент Йоханніса призначив заступника міністра Нелу Татару на його місце.

Медики заявляють, що не мають достатньо тестів і устаткування - на даний момент перевірено близько 16 000 осіб.

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16 березня Румунія оголосила надзвичайний стан і 25 березня ввела "тотальний карантин", залучаючи військових.