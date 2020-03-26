На Івано-Франківщині коронавірус виявлено у місцевого священника

3425 21
На Івано-Франківщині коронавірус виявлено у місцевого священника

В Івано-Франківській області зараження коронавірусом виявлено у місцевого священника.

Про це повідомив на брифінгу головний санітарний лікар області Руслан Савчук, інформує Цензор.НЕТ.

За словами чиновника, коронавірус підтвердили у священника з Надвірнянського району. Зараз хворий перебуває у стані середньої тяжкості, але він поліпшується.

"Богослужінь останнім часом він не проводив. Був лише невеликий хресний хід. Контактне коло осіб визначено", - заявив Савчук.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рятувальники провели дезінфекцію церкви УГКЦ на Тернопільщині, в якій служив настоятель з підтвердженим коронавірусом. ФОТО

Коронавірус і карантин
карантин священик Івано-Франківська область COVID-19 коронавірус
Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+9 Welt Schmerz
Згадався анекдот На Ивано-Франковщине коронавирс выявлен у местного священника - Цензор.НЕТ 9734

Помер старый батюшка РПЦ МП. На его место назначили молодого священника. В первый же день приходит к нему на исповедь мужик:
- Батюшка, грешен я сильно....
- А в чём грех твой, сын мой?
- Мой грех - мужеложство, батюшка...
Тут молодой батюшка с ужасом понимает, что не знает, что назначается во искупление такого греха. Сколько раз помолиться грешному, сколько свечек поставить и кому?
Выбегает он в церковный двор, а там паренёк-дворник метлой работает... батюшка к нему:
- Отрок! Не помнишь ли ты, что покойный батюшка давал за мужеложство?
- Ну как что? Когда пирожок, а когда и яблочко...
показати весь коментар
26.03.2020 17:39
+6 Fjall_Raven
небольшой крестный ход с небольшим облобызаньем мощей - типичный признак небольших моцковских молебных домов.
показати весь коментар
26.03.2020 17:28
+5 Сергей Андрейчев
Не помогла молитва? На Ивано-Франковщине коронавирс выявлен у местного священника - Цензор.НЕТ 8671
показати весь коментар
26.03.2020 17:26
Дивитись коментарі