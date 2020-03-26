На Івано-Франківщині коронавірус виявлено у місцевого священника

Про це повідомив на брифінгу головний санітарний лікар області Руслан Савчук, інформує Цензор.НЕТ.
За словами чиновника, коронавірус підтвердили у священника з Надвірнянського району. Зараз хворий перебуває у стані середньої тяжкості, але він поліпшується.
"Богослужінь останнім часом він не проводив. Був лише невеликий хресний хід. Контактне коло осіб визначено", - заявив Савчук.
Помер старый батюшка РПЦ МП. На его место назначили молодого священника. В первый же день приходит к нему на исповедь мужик:
- Батюшка, грешен я сильно....
- А в чём грех твой, сын мой?
- Мой грех - мужеложство, батюшка...
Тут молодой батюшка с ужасом понимает, что не знает, что назначается во искупление такого греха. Сколько раз помолиться грешному, сколько свечек поставить и кому?
Выбегает он в церковный двор, а там паренёк-дворник метлой работает... батюшка к нему:
- Отрок! Не помнишь ли ты, что покойный батюшка давал за мужеложство?
- Ну как что? Когда пирожок, а когда и яблочко...