Київські лікарі отримуватимуть щомісячні надбавки до кінця року

2305 18
Київські лікарі отримуватимуть щомісячні надбавки до кінця року

Лікарям Києва забезпечили муніципальні надбавки до кінця року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, це передбачено внесеними сьогодні Київрадою змінами до міської цільової програми "Здоров’я киян" на 2020-2022 роки в частині фінансування поточного року.

Директор Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург, яка доповідала з цього питання в сесійній залі, заявила, що рішення підготовлено з урахуванням змін до Бюджетного кодексу, 89-ї та 90-ї статтей.

"До міської програми внесено зміни, відповідно до яких медпрацівникам забезпечуватиметься щомісячна безповоротна фінансова допомога у зв’язку з переходом на іншу форму оплати праці. Тобто це мова йде, що в такій формі муніципальна надбавка буде продовжуватись. Лікарям - у обсязі 4 тис. грн, фахівцям з базовою на неповною вищою освітою – 3 тис. грн, молодшому медперсоналу – 1 тис. грн", - сказала Гінзбург.

За її даними, фінансування програми на поточний рік з цією метою сьогоднішнім рішенням збільшено на 984 млн грн.

"Це включно всім до кінця року: для 9 тис. 157 лікарів, 14 тис. 698 фахівців з базовою неповною освітою і 8 тис. 949 молодшого медперсоналу", - сказала керівник департаменту.

Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+3 bezmegh
Це,незамінить відсутність біозахисту.Без останнього ніхто,з них недоживе до кінця року Киевские врачи будут получать ежемесячные надбавки до конца года - Цензор.НЕТ 6115
показати весь коментар
26.03.2020 17:31
+2 Отрок
Забота о врачах уйдет вместе с истерикой.
показати весь коментар
26.03.2020 17:31
+2 Yuriy Karyy
А районним, а міським, а сільським.......?
показати весь коментар
26.03.2020 17:33
Дивитись коментарі