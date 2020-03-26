Троє заражених коронавірусом одеситів повернулися в Україну з Італії та Німеччини, - ОДА

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Троє одеситів, у яких підтвердили зараження коронавірусом, повернулися в Україну з Італії та Німеччини.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций.

Посилаючись на інформацію департаменту охорони здоров'я ОДА, він зазначає, що інформація про них надійшла вчора ввечері.

"Двоє пацієнтів - подружжя - були госпіталізовані після повернення з Італії. У них з'явився кашель, слабкість і підвищена температура. ПЛР-тестування підтвердило наявність COVID-19", - повідомив Куций.

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Ще одного пацієнта госпіталізовано в Одеську міську клінічну інфекційну лікарню. Цей чоловік повернувся в Україну з Берліна (Німеччина). Після появи відповідних симптомів він звернувся до медиків.

В ОДА зазначили, що у кожному випадку епідеміологи встановили коло контактних осіб та попередили їх про необхідність самоізоляції.

Нагадаємо, станом на ранок 26 березня в Україні зафіксовано 43 нові випадки COVID-19, всього підтверджено 156 випадків.