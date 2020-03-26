Троє заражених коронавірусом одеситів повернулися в Україну з Італії та Німеччини, - ОДА

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Троє заражених коронавірусом одеситів повернулися в Україну з Італії та Німеччини, - ОДА

Троє одеситів, у яких підтвердили зараження коронавірусом, повернулися в Україну з Італії та Німеччини.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций.

Посилаючись на інформацію департаменту охорони здоров'я ОДА, він зазначає, що інформація про них надійшла вчора ввечері.

"Двоє пацієнтів - подружжя - були госпіталізовані після повернення з Італії. У них з'явився кашель, слабкість і підвищена температура. ПЛР-тестування підтвердило наявність COVID-19", - повідомив Куций.

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Ще одного пацієнта госпіталізовано в Одеську міську клінічну інфекційну лікарню. Цей чоловік повернувся в Україну з Берліна (Німеччина). Після появи відповідних симптомів він звернувся до медиків.

В ОДА зазначили, що у кожному випадку епідеміологи встановили коло контактних осіб та попередили їх про необхідність самоізоляції.

Нагадаємо, станом на ранок 26 березня в Україні зафіксовано 43 нові випадки COVID-19, всього підтверджено 156 випадків.

Коронавірус і карантин
карантин Одеса COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+15 Игорь Монахов
На злобу дня - Так вот он какой, этот год Крысы: 1. Сидим по норам. 2. Днем спим. 3. Стаскиваем в норы пищу, где её пожираем. 4. Увидев человека, прячемся. Трое зараженных коронавирусом одесситов вернулись в Украину из Италии и Германии, - ОГА - Цензор.НЕТ 5183
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26.03.2020 17:39
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К зеленому мародеру на банковую в кабинет на обсервацию
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Держслужбовці с шопингу вернулись?
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