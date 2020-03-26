Коронавірус може жити на поверхнях до 5 днів, але через 3 години заразність вірусу значно знижується, - ЦГЗ

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Коронавірус може жити на поверхнях до 5 днів, але через 3 години заразність вірусу значно знижується, - ЦГЗ

Конкретні терміни залежать від типу поверхні, температури і вологості навколишнього середовища.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦГЗ.

"Тому важливо дезінфікувати контактні поверхні в приміщеннях загального користування - ручки дверей, перила, кнопки зливного бачка, кнопки ліфтів, ручки кранів тощо", - сказано в повідомленні.

Радять використовувати для дезінфекції звичайні побутові дезінфікуючі засоби з 0,5% хлору або 60-80% спирту з дотриманням правил безпеки.

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Одяг і білизну можна прати з порошком у машині при максимально можливій температурі і ретельно висушувати.

Коронавірус може жити на поверхнях до 5 днів, але через 3 години заразність вірусу значно знижується, - ЦГЗ 01
Коронавірус може жити на поверхнях до 5 днів, але через 3 години заразність вірусу значно знижується, - ЦГЗ 02

Коронавірус і карантин
карантин ЦГЗ COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+10 Эдвардд
долпаёпы - на лайнере бриллиантовая принцесса вирус нашли через 17 дней после того как все ушли...
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26.03.2020 17:41
+10 Гыг с Вами
на ццкерках рошен можно весь карантин продержаться.и места много не занимают Коронавирус может жить на поверхностях до 5 дней, но через 3 часа заразность вируса значительно снижается, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 1322.
а вот на зеленой плесени через авпу недель ослабнешь до сниженного иммунитета.и -здравствуй вирус
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26.03.2020 17:58
+8 буков
Трохи незрозуміло, що означає " заразність понижується", можна заразитись чи ні?
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26.03.2020 17:41
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