Коронавірус може жити на поверхнях до 5 днів, але через 3 години заразність вірусу значно знижується, - ЦГЗ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦГЗ.
"Тому важливо дезінфікувати контактні поверхні в приміщеннях загального користування - ручки дверей, перила, кнопки зливного бачка, кнопки ліфтів, ручки кранів тощо", - сказано в повідомленні.
Радять використовувати для дезінфекції звичайні побутові дезінфікуючі засоби з 0,5% хлору або 60-80% спирту з дотриманням правил безпеки.
Одяг і білизну можна прати з порошком у машині при максимально можливій температурі і ретельно висушувати.
а вот на зеленой плесени через авпу недель ослабнешь до сниженного иммунитета.и -здравствуй вирус