4 обстріли від початку доби, втрат немає, - ситуація в зоні ООС

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Збройні формування Російської Федерації обстрілювали захисників України з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу Операції об'єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог випустив 51 міну калібру 120 і 82 мм по позиціях Об'єднаних сил поблизу Павлополя. Захисників Талаківки противник обстріляв з гранатометів різних систем, а захисників Славного - з автоматичної станкового гранатомета і великокаліберних кулеметів.

"Черговими вогневими засобами підрозділи Об'єднаних сил дали противнику жорстку відповідь", - сказано в повідомленні штабу.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог обстріляв позиції українських захисників неподалік Луганського з міномета калібру 82 мм, використавши 3 міни.

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"Об'єднані сили і надалі відкриватимуть вогонь у відповідь на факти порушень режиму перемир'я з боку противника. Ворог зазнаватиме втрат за свої злочинні і небезпечні дії", - підкреслили в штабі.

Втрат внаслідок ворожих обстрілів серед військовослужбовців ООС у четвер, 26 березня, немає.

Також на сьогодні не зафіксовано випадків захворювання коронавірусною інфекцією серед особового складу Об'єднаних сил.



