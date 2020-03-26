У Києві виявлено 7 нових випадків Covid-19, загальна кількість підтверджених випадків - 47, - Кличко

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Кількість киян, хворих Covid-19, досягла 47 осіб, серед нових семи хворих - дитина.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми отримали від ГУ "Київський міський лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України" ще 7 лабораторно підтверджених випадків захворювання коронавірусом.

Захворіли 4 жінки віком від 22 до 39 років, двоє чоловіків - 48 і 62 років і десятирічний хлопчик", - написав Кличко.

Двох пацієнтів госпіталізовано в Олександрівську лікарню Києва, п'ятеро перебувають на самоізоляції і лікуються вдома під контролем лікарів.

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