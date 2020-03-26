У Закарпатській області підтверджено перший випадок коронавірусу, - ОДА

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє в Фейсбуці пресслужба Закарпатської обласної державної адміністрації.
"Мешканка Мукачева потрапила в обласну інфекційну лікарню у вівторок 24 березня. В Мукачеві їй провели тест методом ПЛР і встановили коронавірусну інфекцію. Щоб підтвердити або спростувати діагноз, аналізи пацієнтки направили до Києва", вказується в повідомленні.
На даний момент жінка в задовільному стані. Всіх контактних осіб встановлено, їм рекомендовано перебувати на 14-денній самоізоляції.
За даними Штабу протиепідемічної комісії при Закарпатській ОДА, всього в області на самоізоляції перебувають 6729 осіб. 6346 закарпатців, які повернулися з-за кордону, стали на облік сімейних лікарів. 1456 осіб перевірено на дотримання режиму самоізоляції.
Зазначається, що всі служби в області продовжують роботу в посиленому режимі для контролю поширення коронавірусу.