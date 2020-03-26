Надзвичайну ситуацію не потрібно плутати з надзвичайним станом, - Зеленський

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Надзвичайну ситуацію не потрібно плутати з надзвичайним станом, - Зеленський

Режим надзвичайної ситуації, запроваджений напередодні Кабінетом міністрів по всій країні, не потрібно плутати з надзвичайним станом.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у зверненні до українців, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора Кабінет міністрів на один місяць запровадив режим надзвичайної ситуації. Це важливе рішення для здоров'я українців. Його не слід плутати з надзвичайним станом. Надзвичайна ситуація - це тимчасовий правовий режим, який консолідує роботу всіх органів влади, і в той же час не обмежує конституційні права громадян", - сказав він.

Зеленський підкреслив, що режим НС "не про диктатуру, це - про дисципліну". "Сьогодні ми діємо настільки жорстко, наскільки цього вимагає сьогодення та виклики майбутнього", - пояснив він.

Як повідомлялося, 25 березня Кабінет міністрів України запровадив режим надзвичайної ситуації по всій країні на 30 днів до 24 квітня поточного року.

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Топ коментарі
+19 Сергей Толмачев 4a48867f
Владимира Зеленского не нужно путать с президентом Украины!
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26.03.2020 19:21
+8 Антон Ламехуза
а клоуна, с президентом...
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26.03.2020 19:21
+5 Лариса fb3d953c
Зеля, где маски, спирт и парацетамол? Все это производится в Украине. Это что? Это геноцид украинцев? Где достаточное количествл аппаратов ИВЛ во всех больницах? Без аппаратов люди будут умирать. Ты этого добиваешься? Зачем Украине президент - геноцидник? Иди в свой Квартал 95, не справляешься ни с чем.
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26.03.2020 19:26
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