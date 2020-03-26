Зеленський закликав народних депутатів не боятися коронавірусу і продовжувати працювати

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Зеленський закликав народних депутатів не боятися коронавірусу і продовжувати працювати

Президент України Володимир Зеленський закликає народних депутатів України працювати й ухвалювати важливі закони в інтересах країни і всіх її громадян.

Про це глава держави сказав у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Це спільна боротьба, де ми переможемо тільки разом. Особливо це повинні зрозуміти народні депутати, у яких сьогодні немає іншого вибору, як працювати. Якщо хтось із них забув, я нагадаю слова депутатської присяги: " Виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників". І тут ключовою є кожна частина: і "в інтересах всіх співвітчизників", і "виконувати свої обов'язки", - сказав він.

Зеленський вважає, що коли українські лікарі працюють майже без відпочинку, коли тисячі військових перебувають в окопах, "депутату має бути соромно щось говорити про страх".

"Страх у вас може бути тільки один - втратити довіру українського народу. Закликаю народних обранців думати про ухвалення важливих законів, яких потребує економіка, які наповнять бюджет життєво необхідними засобами. Країна не зупиняється, країна працює. І ви - не виняток", - підкреслив він.

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Коронавірус і карантин
ВР Зеленський карантин COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
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Зеленский призвал народных депутатов не бояться коронавируса и продолжать работать - Цензор.НЕТ 7035
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26.03.2020 19:33
+21 Ali Hasan
Забери Шахова з лікарні та нехай ВР працює!
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26.03.2020 19:26
+20 Who's Here
Зеленский призвал народных депутатов не бояться коронавируса и продолжать работать - Цензор.НЕТ 8950
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26.03.2020 19:26
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