З розумінням поставляться до ситуації, коли ми тимчасово відмовимося від виробництва фільму заради будівництва лікарні, - глава Держкіно Кудерчук

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Глава Державного агентства з питань кіно Марина Кудерчук не виключила ситуацію, коли в Україні буде тимчасово припинено виробництво фільмів заради боротьби з COVID19.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона написала в Фейсбуці.

"Впевнена, кожен свідомий українець готовий пожертвувати багато чим заради здоров’я близьких, друзів і колег в період світового протистояння коронавірусу. Ми всі вже жертвуємо. Впевнена, з розумінням поставляться до ситуації, коли ми будемо змушені ТИМЧАСОВО (!) відмовитися від виробництва фільму заради будівництва лікарні чи допомоги хворим та особливо лікарям. Але ми всі маємо чітко розуміти, де можемо економити, а що чіпати категорично не можна", - написала вона.

При цьому вона пере постила офіційне звернення Державного агентства з питань кіно з пропозицією обговорити можливі шляхи виходу з кризи, викликаного пандемією, і збереження досягнень кіногалузі.

Нагадаємо, запропоновані Міністерством фінансів зміни до Держбюджету-2020 передбачають кардинальне урізання фінансування Міністерства культури і пропонують передбачити кошти тільки на зарплати співробітникам.

Фактично ліквідуються Інститут книги, Держкіно, УКФ, Український інститут, програми зі "зшивання країни", діяльність творчих спілок, туризму, реставраційних робіт із захисту історико-культурної спадщини, програм інформполітики.

Вчора з цього приводу керівники культурних інституцій виступили зі зверненням. Держкіно його не підтримала. Сьогодні з окремим зверненням виступили представники індустрії - актори, режисери, директори музеїв, музиканти та інші.

З вимогою не вносити вбивчі для кіногалузі правки до бюджету виступила також Гільдія сценаристів.