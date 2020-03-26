Потрібна допомога в оплаті захисних костюмів для госпіталів і на фронт, - волонтер Юсупова

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Волонтер Наталія Юсупова звернувся до українців щодо збору коштів для закупівлі в госпіталі і на фронт гумових захисних костюмів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в Фейсбуці.

Юсупова зазначила: "Перші захисні костюми вже у лікарів. Замовила три дні тому, оплатила за перші 10 тис + 30757 грн за другі, першу вже відшили і самі доставили. Ціни на сайті. Дорого, але це реально круто і не на один раз! Виробник "Київгума", багаторазові, можна прати і носити до півроку, якість чудова. Дуже круті, страшенно дякую. Зробила ще велике замовлення, в таких костюмах за життя лікарів можна не переживати, це головне. За ці дні я багато вивчала і переглянула каталогів, ці костюми кращі, ніж всі, які я бачила на сайтах і в закордонних медпрацівників. Замовила ще багато костюмів, антисептиків, 500 масок і рукавичок. В госпіталі і на фронт. Ситуація у світі критична, це стосується кожного. Допомагайте будь ласка, всі звіти у мене на сторінці. Картки для допомоги 4627 0551 5012 8394 приват і 5358 3853 2000 2464 монобанк, Юсупова"

Потрібна допомога в оплаті захисних костюмів для госпіталів і на фронт, - волонтер Юсупова 01
Потрібна допомога в оплаті захисних костюмів для госпіталів і на фронт, - волонтер Юсупова 02
Потрібна допомога в оплаті захисних костюмів для госпіталів і на фронт, - волонтер Юсупова 03

Волонтери для армії
волонтери Юсупова
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Топ коментарі
+8 Ksenia VB
я так зрозуміла, влада взагалі цими питаннями не переймається.
наче військові там собі воюють, пострілюють, а коронавірус їм не загрожує.
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26.03.2020 19:40
+6 Лариса fb3d953c
А почему бы не пойти в Раду, Кабмин и АП и не потребовать у этих деятелей сделать то, что они обязаны делать по своей должности? У них в руках бюджет и у них 12 самых богатых в Европе украинских олигархов, которые нихрена не делают и не помогают и пора бы у них изъять наворованное бабло в пользу граждан Украины. Сейчас именно такая ситуация и по Конституции возможно изымать у богатеньких буратин бабло, если народ загибается и страна в том числе -не забываем о войне.
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26.03.2020 19:43
+5 Великий Змій
что за бред
склады озк забиты под самую крышу со времен совка
или все сгорело?
сколько можно постить эту сумасшедшую женщину? Нужна помощь в оплате защитных костюмов для госпиталей и на фронт, - волонтер Юсупова - Цензор.НЕТ 1672
или Бутусов ей чем то обязан
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26.03.2020 19:46
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