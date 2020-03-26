На Чернігівщині відбуваються державні випробування українського міномета "МП-120". ФОТО

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На загальновійськовому полігоні поблизу селища Гончарівське на Чернігівщині тривають державні випробування дослідних зразків міномета "МП-120".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук Генштабу ЗСУ.

На Чернігівщині відбуваються державні випробування українського міномета МП-120 01

Новий міномет "МП-120" калібру 120 мм, розроблений українськими виробниками, має замінити радянські аналоги, які були на озброєнні української армії, вітчизняним продуктом з численними доробками.

Міномет "МП-120" призначено для знищення й придушення навісним вогнем живої сили і вогневих засобів противника, розташованих як відкрито, так і в укриттях польового типу, на крутих зворотних схилах висот, у глибоких лощинах, ущелинах і лісах, а також руйнування окопів, траншей і легких дерево-земляних споруд.

На Чернігівщині відбуваються державні випробування українського міномета МП-120 02

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На Чернігівщині відбуваються державні випробування українського міномета МП-120 03

Властивості міномета дозволяють підтримувати механізовані підрозділи в бою, відбивати атаки противника вдень і вночі.

На Чернігівщині відбуваються державні випробування українського міномета МП-120 04

За результатами випробувань буде прийнято рішення про можливість прийняття міномета "МП-120" на озброєння у ЗСУ.

Оборона
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Топ коментарі
+12 Дмитро Хлопченко ae9eba52
Игор L, де ти?, хтілося б почти компетентне бачення ситуації
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26.03.2020 19:49
+12 buannaichidh sinn
Зараз. Після процедур.
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26.03.2020 19:52
+9 Гундяй Крестовоздвиженский
гут
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26.03.2020 19:48
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