Зеленський ще раз закликав глав церков перейти на богослужіння онлайн "усвідомивши небезпеку великого скупчення"

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Президент України Володимир Зеленський ще раз закликав глав церков перейти на богослужіння онлайн і подякував тим, хто вже це зробив.

Про це глава держави сказав у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Окремо я хочу подякувати главам церков, які проводять богослужіння онлайн. Дякую за вашу свідомість і турботу про здоров'я людей. Ще раз закликаю інших глав церков перейти на таку практику, усвідомивши небезпеку великого скупчення і відповідальність за життя своїх парафіян", - сказав він.

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Топ коментарі
+13 саша паламарчук
Зеленский еще раз призвал глав церквей перейти на богослужения онлайн "осознав опасность большого скопления" - Цензор.НЕТ 637
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26.03.2020 19:56
+9 Muron
Щось забагато в нього зверненнь а нічого про те що вони зробили. Скільки продали наліво масок і скільки на цьому заробили. Чи закрили експорт зерна та продуктів? Зеленский еще раз призвал глав церквей перейти на богослужения онлайн "осознав опасность большого скопления" - Цензор.НЕТ 6711
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26.03.2020 19:52
+8 саша паламарчук
атвєт мацковского попа...

Зеленский еще раз призвал глав церквей перейти на богослужения онлайн "осознав опасность большого скопления" - Цензор.НЕТ 7682
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26.03.2020 19:59
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