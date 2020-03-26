Виступаю проти секвестру бюджету, який пропонує Кабмін, - "слуга народу" Дубінський

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Народний депутат з фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський виступив проти секвестру державного бюджету, який пропонує Кабінет міністрів.

Про це народний обранець повідомив на своїй сторінці в Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Спроба забрати у місцевої влади доходи від акцизів, зупинити фінансування інфраструктурних проектів, знизити фінансування медицини, освіти та науки - виключно для того, щоб за рахунок всіх громадян країни віддати гроші іноземним фінансовим спекулянтам, для яких побудована піраміда держоблігацій - не припустима.

Продати надра, знищити малий бізнес, залишити без грошей вкладників банків-банкрутів, скасувати захист робітників трудовим кодексом та припинити існування профспілок та пенсійної системи можуть тільки ті, кому Україна - байдужа. Я - не з ними", - заявив Дубінський.

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Як повідомлялося, Кабмін має намір запропонувати ВР законопроєкт зі змінами до закону "Про Державний бюджет України на 2020 рік", в якому пропонує скоротити доходи і збільшити витрати на 96 млрд грн.