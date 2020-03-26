Виступаю проти секвестру бюджету, який пропонує Кабмін, - "слуга народу" Дубінський

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Виступаю проти секвестру бюджету, який пропонує Кабмін, - "слуга народу" Дубінський

Народний депутат з фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський виступив проти секвестру державного бюджету, який пропонує Кабінет міністрів.

Про це народний обранець повідомив на своїй сторінці в Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Спроба забрати у місцевої влади доходи від акцизів, зупинити фінансування інфраструктурних проектів, знизити фінансування медицини, освіти та науки - виключно для того, щоб за рахунок всіх громадян країни віддати гроші іноземним фінансовим спекулянтам, для яких побудована піраміда держоблігацій - не припустима.

Продати надра, знищити малий бізнес, залишити без грошей вкладників банків-банкрутів, скасувати захист робітників трудовим кодексом та припинити існування профспілок та пенсійної системи можуть тільки ті, кому Україна - байдужа. Я - не з ними", - заявив Дубінський.

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Як повідомлялося, Кабмін має намір запропонувати ВР законопроєкт зі змінами до закону "Про Державний бюджет України на 2020 рік", в якому пропонує скоротити доходи і збільшити витрати на 96 млрд грн.

Виступаю проти секвестру бюджету, який пропонує Кабмін, - слуга народу Дубінський 01

Бюджет-2020
бюджет Кабмін Слуга народу Дубінський
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Топ коментарі
+27 133133
Говорящий анус Коломойского издал какие-то звуки ?
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26.03.2020 20:01
+19 т р у д а р ь
- Карл Маркс был экономистом.
- Как наш дядя Изя?
- Нет, наш дядя Изя - старший экономист.

Выступаю против секвестра бюджета, который предлагает Кабмин, - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 8273
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26.03.2020 20:01
+19 саша паламарчук
Выступаю против секвестра бюджета, который предлагает Кабмин, - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 4636
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26.03.2020 20:05
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