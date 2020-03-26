Три особи в Чернівецькій області вилікувалися від коронавірусу, - голова ОДА Осачук

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Станом на 26 березня у Чернівецькій області офіційно підтверджено 3 нові випадки одужання від коронавірусної хвороби Covid-19.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське, про це повідомив глава Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

"Лікувалися у нашій обласній клінічній лікарні в інфекційному відділені, і тепер уже підвердили, що вони видужали і в них відсутня інфекція", — сказав він.

Осачук уточнив, що серед цих трьох людей є одна дитина, яку вже відпустили з лікарні додому. Дорослих випишуть вранці 27 березня.

Водночас він розповів, що 26 березня у Чернівецькій області перевірили 20 зразків, з яких 5 дали позитивний результат — тобто це 5 нових випадків інфікування на Буковині.

"Серед нових виявлених фактів інфікування ми маємо двох осіб жіночої та трьох чоловічої статі, серед них двоє дітей віком 2 та 11 років. Вік дорослих до 40 років", — уточнив голова ОДА.

Таким чином, загальна кількість підтверджених випадків зараження в області зросла до 47 людей.

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