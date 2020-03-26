"Я прошу, щоб депутати прийшли в суботу проголосувати", - Зеленський зустрівся з главами парламентських фракцій і груп

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"Я прошу, щоб депутати прийшли в суботу проголосувати", - Зеленський зустрівся з главами парламентських фракцій і груп

Перед позачерговим засіданням Верховної Ради президент України Володимир Зеленський зустрівся з очільниками парламентських фракцій "Слуга Народу", "Батьківщина", "Опозиційна платформа – За життя", "Голос" та "Європейська Солідарність", а також депутатських груп "За майбутнє" та "Довіра".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Глава держави наголосив лідерам фракцій і груп на важливості забезпечення присутності всіх депутатів на позачерговому засіданні, оскільки перед Україною нині стоять великі виклики, і парламент має допомогти їх подолати.

"Ви бачите, яка складна ситуація у світі та в Україні. Ми робимо чимало, щоб вберегти українців від коронавірусу. Але питання не лише в масках та медицині. Нам потрібно захистити економіку, ухвалити цілу низку ініціатив, щоб допомогти бізнесу, працівникам важливих підприємств, соціально незахищеним верствам населення. Я прошу, щоб депутати прийшли в суботу проголосувати запропоновані ініціативи. Це їхня відповідальність – допомогти українцям у такі нелегкі часи", – сказав Президент.

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"Зеленський обговорив з парламентарями можливий порядок денний і детальніше розповів про ініціативи зі збереження економіки та підтримки України. Він також поінформував про заходи, яких вживає держава для запобігання поширенню COVID-19", - говориться в повідомленні.

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26.03.2020 20:15
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